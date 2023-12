Ubriachi alla guida dopo pranzi e cene di Natale: cinque patenti ritirate

Strage di patenti ritirate a Treviso e provincia durante il fine settimana che ha portato a Natale: cinque in totale le patenti ritirate dai carabinieri per guida in stato di ebbrezza con valori che, all'alcoltest, hanno spesso superato di gran lunga il limite di 0,5 consentito per legge.

Tra i casi più eclatanti di questi giorni, a Riese Pio X i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un 41enne della zona che, fermato alla guida di autovettura, è risultato positivo all'alcoltest con un tasso di circa 2 grammi/litro. Inevitabile il ritiro della patente di guida. Stessa sorte per un 32enne trevigiano che, in via Schiavonia a Casale sul Sile, è stato fermato alla guida di un autocarro. L'etilometro segnava un tasso pari a circa 1 grammo/litro. Un 38enne sudamericano controllato a Preganziol è stato invece l'automobilista fermato con il tasso alcolico più alto: oltre 2 grammi/litro. Oltre alla denuncia per guida sotto l'effetto dell'alcool, per lo straniero sono scattati il ritiro della patente di guida e il sequestro del veicolo. A Silea, in via Treviso, un 45enne della zona alla guida di una Nissan è risultato avere un tasso superiore a 1.40 grammi/litro: patente di guida ritirata anche in questo caso. Controlli serrati, infine, anche a Treviso dove, in Strada delle Corti, un 45enne veneziano alla guida di auto di grossa cilindrata è risultato positivo all'alcoltest con tasso pari quasi a 1.90 grammi/litro.