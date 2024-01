Schianto mortale sulla Feltrina, fissati i funerali di Patrick Mentil

Castelcucco si prepara a dare l'ultimo saluto a Patrick Mentil, il giovane di 22 anni morto giovedì scorso nel tragico incidente avvenuto a Onigo di Pederobba lungo la Feltrina. Ci sarà l'intero paese a dare l'addio a Patrick, ragazzo modello, appassionato di sport e legatissimo a famiglia e amici.

La notizia della sua scomparsa improvvisa ha lasciato un vuoto enorme nelle tante persone che l'avevano conosciuto. Dopo il diploma al liceo scientifico "Jacopo da Ponte" di Bassano del Grappa, Patrick si era iscritto all'Università di Padova. Per anni ha praticato ciclismo a livello agonistico e, dal 2021, lavorava per Leverage Group, azienda specializzata nel settore della comunicazione digitale dove si occupava di social e sport. Nell'epigrafe, diffusa in queste ore, si legge: «Anche se la mia vita è stata breve, ci tenevo a farvi sapere che questo è un arrivederci perché sarò sempre in ogni persona che ho conosciuto». Patrick lascia mamma Moira, papà Walter, il fratello Jacopo, la fidanzata Sara, nonni, zii e tantissimi amici. Giovedì 11 gennaio, alle ore 15, la cerimonia funebre nella chiesa arcipretale di Castelcucco, anticipata mercoledì sera dalla recita del Santo Rosario. A chiunque parteciperà alla cerimonia, i familiari di Patrick chiedono non fiori ma offerte da devolvere al Suem di Crespano del Grappa. Dopo la cerimonia la salma del giovane sarà cremata.