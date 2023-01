Malore mentre gioca a padel, fissati i funerali di Patrizio Billio

Rientrerà in Italia oggi, giovedì 26 gennaio, alle ore 12.30 la salma di Patrizio Billio, ex calciatore e guida della Scuola calcio giovanile dell'AC Milan in Kuwait. L'arrivo della salma all'aeroporto di Malpensa ha consentito ai familiari di fissare la data dei funerali che saranno celebrati sabato 28 gennaio, alle ore 10.30, nella chiesa parrocchiale di Musano (a Trevignano).

Billio stava giocando a padel con alcuni amici quando un malore improvviso lo ha strappato per sempre all'affetto dei suoi cari. «Sarà difficile accettare la mancanza dei tuoi sorrisi - si legge nell'epigrafe - Sappiamo comunque che sarai sempre pronto ad ascoltarci e aiutarci come hai sempre fatto». Billio lascia la moglie Cristiana, l'adorata figlia Syria, i genitori Daniele e Maria Augusta, un fratello, nipoti, amici e parenti tutti. Sull'epigrafe è stato messo anche lo stemma dell'AC Milan a cui Patrizio ha dedicato anima e corpo prima come calciatore negli Anni '90 e successivamente come guida del settore giovanile all'estero. Una vita per il calcio interrotta troppo presto. Al termine del funerale la salma di Patrizio procederà per la cremazione.