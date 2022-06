Pattuglie serali lungo il Terraglio: raffica di multe contro la prostituzione

Sono ripresi anche quest’anno le pattuglie serali del corpo intercomunale di polizia locale a Mogliano Veneto, Preganziol e Casier, guidate dal Comandante Stefano Forte con più di venti servizi che vanno a coprire varie serate nel periodo estivo.

«In questi primi turni, la polizia si è concentrata a contrastare il fenomeno della prostituzione elevando diverse sanzioni, azione che risponde anche a numerose segnalazioni dei cittadini. L'assessore alla sicurezza, Marco Donadel, commenta. «Sicuramente i servizi serali saranno utilissimi, come già successo in passato, per contrastare gli spiacevoli episodi di microcriminalità e per garantire più sicurezza anche durante i tanti eventi e iniziative che l'amministrazione ha organizzato quest'estate». L'azione della polizia si concentra nel monitoraggio dei parchi e di tutto il territorio, per contrastare possibili atti predatori, oltre che nella sicurezza stradale, soprattutto lungo il Terraglio. «La sicurezza rimane una priorità della nostra amministrazione - conclude il sindaco Davide Bortolato -. Tra gli obiettivi di questo servizio notturno, c’è l’impegno al controllo di tutto il territorio anche dopo il calar del sole».