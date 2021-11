Donna trovata morta nel canale della Vittoria, indagano i carabinieri

Il corpo senza vita di una donna di 77 anni è stato trovato poco dopo le 11 di oggi ai confini tra Pederobba, a Covolo, e Crocetta del Montello, in via Neville. Il cadavere, rinvenuto poco dopo le 12, era incastrato in una delle chiuse del canale della Vittoria. Sul posto i carabinieri di Montebelluna, i vigili del fuoco ed il Suem 118. Si ipotizza il gesto estremo.