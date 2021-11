Malore al cementificio, muore camionista

Tragedia nel primo pomeriggio di oggi, attorno alle 13.30 circa, al cementificio Cementi Rossi di Pederobba. Un camionista di 52 anni, Doriano Casonato, residente a Tempio di Ormelle, dipendente della ditta Morandi Bortot di Vazzola, è morto a causa di un malore, probabilmente un infarto che non gli ha lasciato scampo. I primi a soccorrere l'uomo sono stati alcuni operai presenti che hanno subito dato l'allarme: Casonato era appena sceso dal suo mezzo, con cui doveva consegnare un carico di plastica, e stava sbrigando alcune pratiche burocratiche. Medico e infermieri del Suem 118, giunti sul posto con automedica. ambulanza ed elicottero, non hanno potuto far nulla per salvare la vita all'uomo. Inutile ogni tentativo di rianimazione. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della Compagnia di Montebelluna.