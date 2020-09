Cervo finisce in acque e resta intrappolato, salvato dai vigili del fuoco

C'è voluto l'intervento dei vigili del fuoco di Montebelluna e di Treviso per soccorrere, nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 9 settembre, un cervo caduto in acqua in una vasca di carico a servizio di una centrale idroelettrica a Pederobba. L'animale non riusciva a risalire le pareti ed è stato tenuto sottocontrollo e a galla: rimasto sempre cosciente, imbracato ed estratto illeso con l'ausilio di una piccola gru ed una squadra di soccorso fluviale.