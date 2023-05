Palpeggiata e malmenata fuori dal pub, condannato 31enne

E' stato necessario un approfondimento della fase di indagine per arrivare alla sentenza che, in abbreviato, ha condannato un 31enne di cittadinanza marocchina per violenza sessuale e lesioni personali nei confronti di una ragazza italiana di 24 anni, che sarebbe stata fatta oggetto di attenzioni non gradite e che avrebbe ricevuto un pugno in faccia. L'uomo ha ricevuto oggi, 9 maggio, una sentenza pari a 2 anni e otto mesi. Gli è stato applicata come attenuante l'ultimo comma dell'articolo del codice penale che punisce la violenza, ovvero la lieve entità dei fatti.

La storia risale al 24 ottobre scorso. Il nordafricano (difeso dall'avvocato Guido Galletti) era stato bloccato da una pattuglia dei carabinieri all'esterno del pub "Old Saloon" di Pederobba, chiuso nei bagni del locale dove avrebbe trovato rifugio dopo aver approcciato sessualmente la giovane e averla colpita, nel corso di una breve colluttazione, con un pugno al volto. Secondo le indagini l'uomo avrebbe raggiunto l'area sul retro del locale del centro della Pedemontana, dove avrebbe avvicinato una 24enne italiana che stava facendo i propri "bisogni" al di fuori del locale. La ragazza ha reagito all'aggressione lanciando grida di aiuto, poi sarebbe scaturita una colluttazione nel corso della quale la vittima sarebbe stata colpita con un pugno al volto dallo straniero che è riuscito a divincolarsi e a percorrere un breve tratto a piedi, rincorso da alcuni avventori frattanto sopraggiunti, e infine a rifugiarsi all'interno dei bagni del bar.