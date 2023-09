Camion perde il carico sull'asfalto, traffico sulla Feltrina in tilt

Code e traffico in tilt nella mattinata di oggi, 6 settembre, lungo la Feltrina, nel territorio di Pederobba, non distante dalla stazione di servizio Q8. Poco dopo le 10 un autoarticolato che procedeva da Feltre in direzione di Treviso ha perso parte del carico che stava trasportando, alcuni scarti di lavorazione di alluminio. Fortunatamente nessuno dei mezzi che sono sopraggiunti hanno riportato danni di sorta. Per recuperare il materiale disperso sono intervenuti i vigili del fuoco mentre, per regolare la circolazione, sono giunte alcune pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Montebelluna e la polizia locakle. Il traffico è tornato alla normalità poco dopo le 11.