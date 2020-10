Alcool e spinelli, festino nell'Eremo di Sant'Elena interrotto dai carabinieri

Hanno forzato una finestra e si sono introdotti abusivamente all'interno dell'eremo di Sant'Elena, a Onigo di Pederobba, di proprietà della parrocchia di Onigo: qui hanno fumato spinelli di marijuana e bevuto alcolici. L'episodio è avvenuto nella serata di sabato scorso, 17 ottobre. Ad interrompere il festino sono stati i carabinieri della stazione di Pederobba che hanno identificato e denunciato per il reato di violazione di domicilio aggravata, due 19enni di Montebelluna, entrambi di origini marocchine e con precedenti penali alle spalle, H.A. e E.S.H.. I giovani sono stati trovati in possesso di una piccola quantita' di marijuana e saranno per questo segnalati alla Prefettura di Treviso come assuntori di sostanze stupefacenti. Presso l'Eremo (un tempo era abitato dai frati), sabato sera, è intervenuto in prima persona anche il sindaco di Pederobba, Marco Turato, ed il custode della struttura: il primo cittadino ha valutato il fatto come una sorta di profanazione. Negli ambienti dell'Eremo, compresa la chiesetta, sono stati trovati mozziconi di spinelli e bottiglie vuote di alcolici.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.