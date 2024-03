Minaccia di incendiare la casa con i figli piccoli dentro, 40enne in manette

Sono stati momenti di autentico terrore quelli vissuti nella serata di ieri 7 marzo da una donna (straniera) residente a Pederobba. Il marito, un uomo italiano 40enne, si sarebbe chiuso nell'abitazione familiare e avrebbe preso una tanica di miscela del taglia erba e avrebbe cosparso di liquido infiammabile alcune stanze e il mobilio minacciando di appiccare un incendio. Nell'immobile, che si trova nella frazione di Levada, si trovavano anche i due figli piccoli della coppia. E' stato l'intervento dei carabinieri a scongiurare la possibile tragedia. Il 40enne è stato arrestato ed è stato messo agli arresti domiciliari (in una comunità) sottoposto ad una misura pre cautelare. E' accusato di maltrattamenti, tentato incendio e resistenza a pubblico ufficiale. Presumibilmente lunedì prossimo ci sarà la convalida dell'arresto e l'interrogatorio di garanzia.

Erano le dieci della sera quando ai militari dell'Arma è giunta la telefonata di una donna sconvolta. «Mio marito mi ha messo le mani addosso e si è chiuso in casa - sarebbero state le parole usate - è fuori di sé e minaccia di dare fuoco a tutto». L'uomo sarebbe già indagato per maltrattamenti familiari e il fascicolo era stato aperto nell'autunno dello scorso anno. Ma da quando aveva ricevuto la denuncia l'atmosfera in casa si sarebbe rasserenata tanto che il 40enne non era stato sottoposto ad alcuna misura cautelare, come ad esempio l'allontanamento. Ieri però la situazione sarebbe nuovamente degenerata: marito e moglie avrebbero cominciato a discutere animosamente mentre i due bambini piccoli erano in camera loro che dormivano. Lui l'avrebbe aggredita tanto che la donna, spaventata dalla violenza del coniuge, si sarebbe chiusa a chiave dentro alla camera da letto. Poi l'uomo avrebbe preso una tanica che conteneva della miscela utilizzata per un taglia erba e avrebbe cominciato a versarla sui mobili e sul pavimentato delle stanze, soprattutto nel corridoio. La moglie a questo punto sarebbe stata letteralmente terrorizzata ma approfittando di un momento di distrazione di lui sarebbe riuscita ad uscire dalla casa portando con sé anche i due figli piccoli.

All'arrivo dei carabinieri l'uomo aveva sprangato la porta d'ingresso e avrebbe minacciato di voler dare fuoco a tutto. I militari sono riusciti alla fine ad entrare da una porta finestra e l'uomo, che pare avesse in mano una pentola, avrebbe cercato di respingere l'irruzione delle forze dell'ordine a furia di spinte senza però riuscirci. Il 40enne alla fine è stato arrestato e nei suoi confronti è scattata la misura prevista dal "codice rosso".