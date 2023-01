Colpito da un tronco, 70enne muore dopo tre giorni di agonia

Il suo cuore si è fermato dopo tre lunghi giorni di agonia, vissuti in bilico tra la vita e la morte al Ca' Foncello di Treviso dove si trovava ricoverato in terapia intensiva. Nulla da fare per Primo Bavaresco, 70enne di Cavaso del Tomba, vittima di un grave incidente boschivo avvenuto verso le 13.10 di sabato scorso, 14 gennaio. Il 70enne stava lavorando in un terreno di sua proprietà con il figlio, in zona Pederobba, sotto il bosco del Monfenera, nei pressi della trattoria "Da Rosso" quando è stato colpito violentemente da un tronco che stava cercando di assicurare su un carrello da trasporto.

A dare per primi l'allarme è stato il figlio del 70enne che non ha potuto far altro che lanciare l'allarme. Sul posto si sono precipitati l'elisoccorso del Suem 118, i vigili del fuoco, il personale del Suem Pedemontana Emergenza da Pieve del Grappa e i carabinieri della compagnia di Montebelluna. Al momento non sono emerse responsabilità di terzi nell'accaduto: si tratterebbe quindi di un tragico incidente che ha purtroppo avuto il suo epilogo nelle scorse ore.