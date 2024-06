Scompare dopo un festa, allarme per un 24enne

Ansia e preoccupazione per un giovane scomparso della tarda serata di ieri 29 giugno. Si tratta di un 24enne, che sarebbe residente in comune della provincia di Venezia e di cui al momento non si conoscono le generalità . Il ragazzo ha fatto perdere le proprie tracce dopo aver lasciato un party in un casa privata: subito, in seguito all'allarme dato da alcuni amici presenti alla stessa festa, si è messa in moto la macchina delle ricerche e dei soccorsi che stanno battendo la zona del Piave intorno al Covolo. Al lavoro ci sono i Vigili del Fuoco del comando provinciale, coadiuvati dai sommozzatori provenienti da Venezia. Le ricerche si avvalgono anche dell'ausilio di "Drago", l'elicottero del 115.

«La festa, privata era stata organizzata nell’abbazia a Vidor – ha spiegato Sindaco di Vidor Mario Bailo - l'ultima volta che il ragazzo è stato vosto è stato stanotte alle ore 3 quando. E' stata ritrovata l'automobile con dentro il telefono cellulare e i documenti. Sul posto, al momento, c'è anche il nucleo cinofilo dei carabinieri».