Serra di marijuana in casa, arrestato un 52enne

Nella giornata di oggi, 28 novembre, a Pederobba, i carabinieri hanno arrestato per produzione e detenzione di stupefacente ai fini di spaccio S.A., 52enne del posto e pregiudicato per reati specifici. I militari, dopo un'articolata indagine, nella tarda mattinata, hanno eseguito una perquisizione domiciliare a carico dell’uomo, ritrovando nel sottotetto della sua abitazione una serra con tutto l’occorrente per coltivare marijuana. Oltre ai resti di alcune piante, all'interno di un vaso sono stati trovati anche circa 700 grammi della stessa sostanza già essiccata, un bilancino di precisione oltre a tutto l’occorrente per confezionarla. Tratto in arresto, dopo le formalità di rito e su disposizione dell’autorità giudiziaria il 52enne è stato rimesso in libertà.