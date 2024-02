Cappotti foderati di alluminio per rubare alcolici al supermercato: tre arrestati

Avevano nascosto le bottiglie di superalcolici sotto i cappotti foderati in alluminio per eludere il sistema di antitaccheggio all'uscita del supermercato. L'addetto alla sicurezza dell'Ipertosano di Pederobba si è però accorto del loro fare circospetto e li ha sorpresi in flagrante mentre tentavano di nascondere le bottiglie nei cappotti. I ladri, arrestati poco dopo dai carabinieri con l'accusa di furto aggravato, sono tre georgiani tra i 25 e i 30 anni.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", il tentato furto è avvenuto nella tarda mattinata di sabato 3 febbraio, poco dopo mezzogiorno. I tre ladri, approfittando del grande affollamento di clienti del sabato mattina, erano entrati separatamente per non dare nell'occhio. I tre si erano dati appuntamento nel reparto superalcolici ed è qui che, l'addetto alla sicurezza del supermercato, li ha seguiti e sorpresi mentre nascondevano una serie di bottiglie sotto i giubbotti. Dei tre giovani scoperti, uno ha tentato la fuga venendo bloccato poco dopo. Nel frattempo sul posto sono stati chiamati i carabinieri della stazione di Pederobba che hanno messo le manette ai tre malviventi. Nelle prossime ore è attesa, in tribunale a Treviso, l'udienza di convalida dell'arresto. Quello scoperto a Pederobba è il secondo tentato furto di merce al supermercato in tre giorni. Giovedì al Maxì di Codognè tre romeni erano stati fermati dopo essere stati sorpresi in auto con 800 euro di cialde di caffè. Processati per direttissima, venerdì i tre ladri erano stati scarcerati con la misura cautelare dell'obbligo di firma imposta dal giudice monocratico Laura Contini.