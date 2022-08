Delitto Pelliciardi, 15 anni fa il duplice omicidio: «Una messa per ricordarli»

Quindici anni. Tanti ne sono trascorsi dal terribile duplice omicidio dei coniugi Guido Pelliciardi, 67 anni e la moglie Lucia Comin, 61 anni, barbaramente trucidati in quello che passerà alla storia come il massacro di Gorgo al Monticano. I Pelliciardi, uccisi nella notte tra il 20 ed il 21 agosto 2007, erano da appena cinque mesi i custodi della villa di Elvira Bet Durante, vedova dell'industriale proprietario dell'azienda Inipress di Motta di Livenza. La padrona di casa era al mare. I coniugi si trovavano nella dependance della villa, in via Sant'Antonino, quando il commando entrò in azione. L'obiettivo dei banditi era ottenere le chiavi della della villa e i codici della cassaforte che però i Pelliciardi non avevano. Ottennero 600 euro, il poco denaro presente nella dependance.

A scoprire quanto era successo fu proprio il figlio della coppia, Daniele Pelliciardi, all'epoca guardia giurata presso la centrale operativa della "Carniel": quella sera ricevette una telefonata dal collega Luigi Trezza. Erano le tre di notte. L'uomo aveva notato che presso la dependance di villa Durante la luce era accesa e la porta era stata lasciata aperta. La scena che Pelliciardi (che subito chiamò carabinieri e 118) si trovò di fronte era degna di un film dell'orrore: i coniugi erano stati torturati con 180 colpi di cacciavite e colpiti a sprangate. Alla donna fu fracassato il cranio e venne seviziata nelle parti intime con una spranga. Morì, secondo l'autopsia, 15 minuti prima del marito che venne invece ucciso da una violentissima torsione del collo che portò alla frattura della vertebra cervicale. Lo choc, nell'opinione pubblica italiana, fu fortissimo. La risposta all'azione delle "belve" (così le definì l'allora Procuratore capo di Treviso, Antonio Fojadelli) da parte delle istituzioni fu però celere. I carabinieri di Treviso, coordinati dal pm Valeria Sanzari, arrestarono il 4 settembre il basista, Alin Bogdaneanu, 20 anni operaio alla Inipress, Naim Stafa, 33 anni con precedenti per rapina, droga e armi e Artur Lleshi, 33 anni, già condannato per violenza sessuale e uscito dal carcere l'anno prima grazie all'indulto. Lleshi si è suicidato in carcere a Padova. Il "quarto uomo", il criminale che prese parte al massacro, non sarà mai identificato.

Una messa per ricordarli

Ricordando la tragica scomparsa di Guido Pelliciardi e Lucia Comin, verrà celebrata una messa il 21 agosto 2022 alle ore 18.30, nella chiesa di Gorgo al Monticano. «Ringrazio finora tutte le persone che vorranno partecipare alla cerimonia in ricordo di Guido e Lucia» commenta il figlio della coppia, Daniele Pelliciardi.

Il commento di Zaia

«Sono trascorsi quindici anni dal giorno in cui il Veneto si ritrovò percosso e sconvolto dall’efferato massacro, consumato a Gorgo al Monticano. Nell’abitazione dove conducevano il loro lavoro di custodi, Lucia e Guido Pelliciardi erano stati trucidati in modo barbaro e spietato da criminali senza scrupoli. Il tempo è trascorso e nelle aule dei tribunali sono state pronunciate parole di giustizia. Ma il tempo non sana il dolore e l’impressione suscitata nella nostra comunità, per un crimine così grave da essere ricordato come uno dei più atroci consumati nel Veneto».

Così il presidente della Regione ricorda i coniugi Guido Pelliciardi e Lucia Comin che, 67 anni lui e 61 lei, nel quindicesimo anniversario dell’uccisione a Gorgo al Monticano. Delitto che colpì per le modalità assolutamente brutali emerse al ritrovamento dei corpi e per il quale furono affidati alla Giustizia tre cittadini stranieri. «Quel 21 agosto 2007, con il massacro compiuto furono distrutte due vite e una famiglia, ma fu sconvolta anche tutta la nostra società che da sempre aspira a vivere in pace, nel rispetto della vita e del frutto dell’onesto lavoro di ognuno - prosegue il governatore –. Lo sgomento di quei giorni, infatti, fu tale che gettò nello smarrimento non solo il paese di Gorgo e i suoi dintorni ma ebbe una eco ben più ampia. La vicenda ha lasciato una ferita profonda nella Marca e in tutto il Veneto. In questo triste anniversario che inevitabilmente ripresenta alla memoria ricordi carichi di dolore e sofferenza per una così tragica morte dei genitori, confermo tutta la mia vicinanza a Daniele e alla sua famiglia».

