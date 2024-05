Sparito da casa in auto: 67enne trovato morto in un vigneto

Si sono concluse nel più tragico dei modi, a Vittorio Veneto, le ricerche del 67enne Angelo Costacurta, residente nel Comune dell'alta trevigiana e scomparso da casa in auto nei giorni scorsi. A segnalarne la scomparsa era stato il fratello, preoccupato per non aver più avuto sue notizie.

Costacurta si era allontanato a bordo di una Peugeout 2008 bianca, facendo perdere le proprie tracce. La denuncia presentata dal fratello aveva attivato il Protocollo per la ricerca delle persone scomparse della Prefettura di Treviso. Venerdì mattina il tragico ritrovamento dell'uomo in un vigneto della zona del Vittoriese. Un gesto estremo che ha suscitato grande cordoglio tra familiari e conoscenti del 67enne.