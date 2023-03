Pensionato scivola sul sentiero e precipita nel bosco: recuperato con l'elicottero

Verso le 11 di venerdì mattina, 3 marzo, il Soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane è stato attivato dalla Centrale del 118 per un anziano escursionista caduto dal sentiero in località Tre Ponti a Follina.

L'83enne di Gorgo al Monticano, che si trovava in compagnia, dopo aver perso l'equilibrio era ruzzolato lungo il pendio in mezzo al bosco, fermandosi in un punto ripido e accidentato. Gli amici, vista la dinamica e il luogo difficile, non si erano fidati a spostarlo e avevano chiesto aiuto. Una squadra ha raggiunto il luogo dell'incidente non distante dalla strada, assieme al personale medico e al tecnico di elisoccorso calati dall'elicottero del Suem di Pieve di Cadore. Una volta valutate le sue condizioni, a seguito di sospette escoriazioni e contusioni, l'uomo è stato recuperato con il verricello, dopo che i soccorritori hanno aperto un varco tra la vegetazione per facilitare le operazioni. L'83enne è stato quindi affidato all'ambulanza partita in direzione dell'ospedale di Conegliano per i dovuti approfondimenti. La squadra è rientrata con i compagni dell'escursionista.