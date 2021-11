Perde il carico del camion, ghiaia e sassi in strada: «Il colpevole si costituisca»

Una lunga striscia di detriti, tra ghiaia e sassi, lungo tutta la Sp68 di Istrana, nei pressi dell'aeroporto. Questo quanto si è trovata di fronte la polizia locale stamane verso le 9.20. A causare il problema, che ha provocato non pochi disagi fin da subito agli automobilisti, sarebbe stato un camion che, durante il passaggio lungo l'arteria provinciale, ha perso parte del carico sul selciato. Il camionista forse non si è accorto di quanto successo, o volontariamente ha fatto finta di nulla, ma sta di fatto che non si è fermato e per questo la polizia locale di Istrana è ora sulle sue tracce: «Stiamo setacciando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per cercare di capire quanto sia successo, ma auspichiamo il camionista si presenti autonomamente da noi per spiegare i fatti - commenta il Comandante Paolo Scarpa - In ogni caso, per non essersi fermato a segnalare la perdita del carico, il colpevole rischia importanti sanzioni e persino la decurtazione di alcuni punti sulla patente». Per ovviare alla problematica la polizia locale ha comunque subito il senso unico alternato sulla carreggiata e incaricato una ditta specializzata per la pulizia della strada.