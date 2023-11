Pescatore finisce nelle sabbie mobili: salvato dall'elicottero dei vigili del fuoco

Poco dopo le 14:30 di mercoledì 15 novembre, i vigili del fuoco sono intervenuti a Ponte di Piave per il salvataggio con l’elicottero di un pescatore finito nelle sabbie mobili in prossimità dell’argine del fiume Piave.

Il malcapitato era sprofondato fino l’ombelico nella melma, rimanendo bloccato e non riuscendo più a liberarsi dalla fanghiglia provocata dal ritirarsi progressivo dell'ondata di piena che nei giorni scorsi aveva invaso le aree golenali del Piave. Fortuna ha voluto che il pescatore sia riuscito a recuperare dalla tasca il suo telefono dando l’allarme alla sala operativa del 115. Una volta individuato in mezzo alla vegetazione, un elisoccorritore si è calato raggiungendo l’uomo, che è stato imbragato per essere tirato fuori dalla trappola di fango e issato a bordo dell’elicottero. Drago 149 è poi atterrato in uno spiazzo, dove erano presenti le squadre di terra dei vigili del fuoco. Sul posto anche i sanitari del Suem 118.

Il commento del sindaco

«Ringrazio i nostri vigili del fuoco per il tempestivo risolutivo intervento che ha permesso il salvataggio di una vita umana - le parole del sindaco di Ponte di Piave, Paola Roma -. A dimostrazione della professionalità dei nostri vigili del fuoco e dell’organizzazione sinergica del servizio a beneficio delle nostre comunità e a salvaguardia dei cittadini».