Ladri in casa dell'avvocato Borella: spariti orologi, oro e gioielli

A pochi giorni da Natale l'appartamento dell'avvocato trevigiano Piero Borella è finito nel mirino dei ladri che hanno messo a segno un colpo da diverse decine di migliaia di euro.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", i malviventi hanno agito di sera, quando la famiglia Borella non era in casa. Con il favore del buio i ladri si sono arrampicati fino al primo piano utilizzando la grondaia. Per entrare in casa è stata forzata una porta finestra. Una volta all'interno, i ladri hanno potuto operare in tutta tranquillità, aprendo la cassaforte dell'avvocato con un flessibile. All'interno: due orologi Rolex e un Cartier, oro e gioielli vari: tutto sparito. Un danno non solo affettivo, ma soprattutto economico. All'avvocato che, nel 2013, si era candidato con il Pd a sostegno dell'ex sindaco Manildo, non è rimasto altro da fare che informare dell'accaduto polizia e carabinieri. Al vaglio le immagini delle videocamere di sorveglianza della zona. Il resto della casa non è stato toccato, come se i ladri sapessero dov'era posizionata la cassaforte.

Raffica di furti nella Marca

Quello in casa dell'avvocato Borella non è stato l'unico colpo messo a segno dai ladri in questi giorni. Furti meno consistenti sono stati segnalati ai carabinieri anche nei quartieri di Santa Maria del Rovere, San Lazzaro, San Zeno e in Via Marconi. A Mogliano Veneto, invece, torna l'incubo dei furti in villa: due giorni fa in Via Pirandello i ladri sono entrati nella villetta con giardino di due pensionati forzando una finestra sul retro, rubando: due orologi Rolex, oro e altri oggetti di valore. Tutte le stanze sono state messe a soqquadro. Il giorno dopo un altro furto è stato sventato in una villetta vicina a quella dei due pensionati. La proprietaria ha scoperto due uomini che stavano cercando di entrare in casa e, iniziando a gridare, è riuscita a metterli in fuga.