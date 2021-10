E' accusato di furto in abitazione e resistenza, arrestato un 29enne

Si era reso responsabile di alcuni furti in casa e di una resistenza a pubblico ufficiale. Per questo un 29enne di Pieve di Soligo è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall'autorità giudiziaria. Il giovane aveva commesso dei furti in abitazione nel 2016 a Refrontolo ed aveva commesso una resistenza nel 2018 a Conegliano. Il 29enne è stato quindi associato al carcere di S. Bona.

Nella notte fra sabato 23 e domenica 24 ottobre, intanto, è stata sventata una rapina alla filiale del Credit Agricole di Mansuè. Almeno tre soggetti a volto coperto, dopo aver reso inutilizzabili le telecamere a circuito chiuso dell'istituto, hanno tentato di forzarne lo sportello automatico. I malviventi sono stati però "disturbati" da residente accortosi di quanto stava accadendo e si sono dati precipitosamente alla fuga a bordo di un'autovettura di colore scuro, senza portare via nulla. Sull'accaduto indagano i carabinieri della Compagnia di Conegliano.