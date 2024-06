Omicidio a Paderno del Grappa: il killer resta in carcere

L'assassino di Bledar Dedja resta in carcere. Il Tribunale dei Minori ha infatti rigettato nei giorni scorsi la sua richiesta di uscire di galera ed essere ospitato in una comunità. Il 18enne, che quando ha ucciso Bledar era ancora un minore, attenderà quindi la chiusura delle indagini dietro alle sbarre di una cella. Il giovane è accusato dell'omicidio del 39enne di origine albanese, padre di famiglia, trovato accoltellato la mattina del 21 gennaio in un boschetto di Via dei Carpini a Paderno del Grappa. Lì l'albanese sarebbe stato assassinato con un coltello da cucina che l'aggressore si sarebbe portato da casa. Numerosi i colpi sferrati dalla mano omicida ma uno in particolare sarebbe stato quello fatale: una coltellata scagliata alle spalle che avrebbe trapassato un polmone di Dedja che sarebbe quindi deceduto per una emorragia.

Il difensore, l'avvocato Elisa Berton (i familiari dell'albanese si sono invece affidati all'avvocato Guido Galletti) aveva presentato l'istanza di modifica della misura cautelare a fine maggio. La richiesta, che prevedeva il trasferimento dal penitenziario ad una comunità, trovava giustificazione nelle condizioni psico-fisiche del ragazzo, ritenute incompatibili con il regime carcerario. Su di lui era stata anche disposta una perizia psichiatrica di parte nella quale il consulente della difesa scriveva che il 18enne si trova in una condizione di "confusione", che al tempo dei fatti sarebbe stata relativa anche al suo orientamento sessuale. Il ragazzo starebbe anche affrontando un percorso psicologico. Ma per i giudici del Tribunale dei Minori di Venezia non è sufficiente: l'omicida deve rimanere in carcere.