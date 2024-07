Ubriaco e drogato uccise una 22enne, condannato a tre anni e due mesi

Era la notte di Halloween del 2022 quando, sfrecciando a 158 chilometri orari a bordo della sua Audi, che guidava sotto l'effetto di cannabinoidi e in stato d'ebbrezza, travolse e uccise una ragazza di 22 anni, Miriam Ciobanu, originaria di Tolmezzo ma residente con i genitori a Fonte. Per quel tremendo incidente, avvenuto a Pieve del Grappa, il 25enne Alessandro Giovanardi, residente a San Zenone degli Ezzelini, è stato condannato con il rito abbreviato oggi, 4 luglio, a 3 anni e 2 mesi di reclusione. Alle parti civili - il padre e la sorella della Ciobanu - è stata riconosciuta una provvisionale rispettivamente di 125 mila euro e 250 mila euro. Il risarcimento complessivo verrà stabilito nel corso di un distinto procedimento civile.

Miriam era stata investita e uccisa lungo via Vittorio Veneto, a Paderno di Pieve del Grappa. Aveva deciso di fare la strada a piedi, verso Fonte, dopo aver litigato con il suo fidanzato con cui aveva trascorso la serata in una pizzeria. Una scelta che alla fine si è rivelata fatale. L'Audi con alla guida Giovanardi l'avrebbe centrata quando la 22enne si trovava, per ragioni che non sono state chiarite, al centro della strada. Nell'impatto, che è stato violentissimo, la parte anteriore e il parabrezza della vettura sono andati semidistrutti.

L'imputato (difeso dagli avvocati Luca Milano e Greta Gusi, mentre le parti civili erano assistite dall'avvocato Enrico Genovese) avrebbe viaggiato a oltre 130 chilometri oltre il limite di velocità che in quel tratto è fissato a 60 chilometri all'ora. Inoltre la prova dell'alcol test avrebbe dato come risultato 1,33 e il giovane sarebbe risultato positivo anche all'uso di marijuana.

A Giovanardi è stata riconosciuta l'attenuante - temperata dalla contestazione di essersi posto al volante in condizioni di forte alterazione - per il fatto che Miriam Ciobanu si trovava appunto al centro della carreggiata. Gli avvocati difensori hanno già preannunciato il ricorso in appello.