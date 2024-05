Studenti delle medie scappano di casa, ritrovati dal sindaco

Si sono concluse nel migliore dei modi le ricerche dei due studenti minorenni scappati da casa nel pomeriggio di venerdì 3 maggio, a Pieve del Grappa. Si tratta di due giovani italiani di seconda generazione, la cui scomparsa era stata segnalata alle autorità ieri sera dalle famiglie dei due giovani.

Protezione civile e forze dell'ordine si erano mobilitate nella notte per ritrovare i due ragazzini ma è stata il sindaco Annalisa Rampin a trovare sabato mattina i due fuggitivi. «Verso le 5.30 di notte mi è stato detto che due giovani studenti di Pieve del Grappa si erano allontanati di casa ieri pomeriggio e non erano più rientrati - spiega Rampin ai nostri microfoni -. Da quel che sappiamo la decisione di scappare è stata presa da uno solo dei due ragazzini, italiani di seconda generazione. L'amico ha deciso di seguirlo e insieme hanno trascorso la notte a girovagare per le vie del paese. Questa mattina - conclude - mentre andavo in municipio a depositare le carte per la raccolta firme elettorale, ho trovato i due giovani in piazza San Marco, nelle vicinanze del Caffè Canova. Fortunatamente stavano bene, li ho avvicinati e ho subito segnalato il ritrovamento alle forze dell'ordine». Dopo il ritrovamento, i due giovani sono stati riaccompagnati dalle rispettive famiglie.