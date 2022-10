Accoltella un amico, fissata l'udienza di convalida e l'interrogatorio di garanzia

Si svolgerà domani, 6 ottobre, e comunque entro dopodomani l'udienza di convalida dell'arresto del 19enne di Piave di Soligo che nella notte tra lunedì e martedì avrebbe sferrato un coltellata al collo di un altra giovane. Il ragazzo, che si trova attualmente agli arresti domicilari, è accusato di tentato omicidio e porto abusivo di armi.

Secondo le prime ricostruzioni l'aggressore (difeso dall'avvocato Marco Furlan) avrebbe sferrato il fendente nel corso di una violenta lite. Entrambe le persone coinvolte sarebbero state in stato di alterazione da assunzioni di alcolici.. La vittima, anche lui 19enne, è stata trasportata presso l'ospedale di Conegliano in gravi condizioni ma non in pericolo di vita.

Il presunto aggressore, un amico dell'altro ragazzo, è stato successivamente rintracciato nella zona di Follina e fermato dai carabinieri della Compagnia di Vittorio Veneto a qualche chilometro di distanza dal luogo dell'aggressione e ora la sua posizione è al vaglio degli inquirenti. In tasca aveva ancora il coltello usato per l'azione violenta.