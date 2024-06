Minacce e inciviltà sui bus, gli autisti Mom: «Abbiamo paura»

Le linee 131, 132 e 133 che collegano tra loro Pieve di Soligo e Conegliano sono diventate invivbili per gli autisti Mom dei turni pomeridiani e serali. Il presidente Giacomo Colladon, intervenuto mercoledì 5 giugno a Villorba, ha confermato di aver ricevuto diverse segnalazioni e richieste d'aiuto da parte dei conducenti minacciati e costretti a lavorare in situazioni sempre più pericolose per la loro incolumità.

Autobus danneggiati, viaggi senza biglietto e autisti minacciati sono ormai all'ordine del giorno al punto che i dipendenti dell'azienda di trasporto pubblico locale hanno scritto una lettera alla dirigenza chiedendo di intervenire. Colladon ha già informato della situazione il Comune di Pieve di Soligo e le forze dell'ordine locali, Sulla tratta Conegliano-Pieve di Soligo Mom era già intervenuta nei mesi scorsi spostando alcune conducenti donna insultate e offese da giovani viaggiatori. Lo scorso gennaio un 17enne aveva preso a calci e pugni l'autista in servizio (foto in copertina). Il limite, insomma, è stato superato e ora l'azienda sarebbe intenzionata a presentare comunicazione formale alla Prefettura per tutelare la sicurezza degli autisti. Nuovi episodi di violenza non saranno più tollerati.