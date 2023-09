Danneggia con un chiave inglese la porta della casa della ex fidanzata, arrestato un 36enne

Si era recato presso la casa della ex fidanzata e lì aveva danneggiato con una chiave inglese la porta d'ingresso e il citofono per poi darsi alla fuga in sella ad una bicicletta. L'uomo, un 36enne trevigiano che aveva agito in evidente stato di alterazione psicofisica, è stato arrestato dai carabinieri di Pieve di Soligo per resistenza a pubblico ufficiale ieri, sabato 9 settembre, dopo essere stato individuato.

Rintracciato poco dopo il suo "raid" nell'abitazione della donna il 36enne, avvenuto intorno alle 23,30, ha tentato di fuggire e minacciato i militari rendendo necessaria la sua immobilizzazione forzata. Nel corso della perquisizione personale è stato trovato in possesso di una coltellino a serramanico e di una modica quantità di hashish. Quindi è stato portato presso il carcere di Treviso dove si trova adesso a disposizione dell'autorità giudiziaria.