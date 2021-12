Fallimento Italgrigliati, tre persone finiscono a processo

Diciannove milioni distratti dal patrimonio societario di quattro società, dichiarate fallite tra il 2013 e il 2014, tutte facenti parte del gruppo Italgrigliati di Pieve di Soligo, al tempo leader nella produzione di cancelli e pannelli metallici. Di questo sono accusati l'ex patron dell'azienda, il 69enne Virginio Dal Col, e i due ultimi amministratori, il 58enne Lanfranco Cazzolato di Caerano San Marco e il 79enne Vincenzo Zanato, residente a Conegliano.

La vicenda riguarda la cessione delle quattro imprese, l'Italgrigliati, l’Isagrigliati, la Dal Col Srl. e la Geromel Srl. Secondo le indagini della Guardia di Finanza, che aveva operato le verifiche nel 2015, i tre imprenditori avrebbero cominciato a saccheggiare il patrimonio delle società per un totale di 19 milioni, accumulando inoltre ulteriori debiti per altri 49. Una vera voragine che ha messo in crisi decine di creditori. Per ricostruire i movimenti societari la Finanza, seguì a ritroso i passaggi societari scoprendo che al vertice dell’Italgrigliati c’era quello che le Fiamme Gialle definirono come un «sodalizio criminale collaudato».

A presentare a Dal Col i due amministratori sarebbe stato il commercialista coneglianese Nicolò Corso, che aveva ventilato all'ex proprietario la possibilità di accedere ad un concordato per salvare il gruppo, gravato di un debito pari a 13 milioni di euro. Invece Zanato e Cazzolato, non nuovi a situazioni di bancarotta tanto da dedicarsi all’acquisizione seriale di aziende decotte per poi svuotarle fino a condurle definitivamente all’insolvenza, portarono l'Italgrigliati, poi rilevata dal Centro Siderurgico Industriale (estraneo alla vicenda), al collasso.

Il processo, che in corso a Treviso e che si svolge di fronte al collegio composto dai giudici Francesco Sartorio, Leonardo Bianco e Marica Loschi, è stato aggiornato al prossimo giugno.