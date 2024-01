Mom denuncia l'aggressore dell'autista: Pieve di Soligo si costituisce parte civile

Mom è pronta a denunciare l'autore dell'aggressione ai danni dell'autista della linea 163 avvenuta giovedì mattina, 18 gennaio, a Pieve di Soligo. In aggiunta, l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Stefano Soldan si costituirà parte civile nel procedimento contro il 17enne fermato.

I fatti

Erano da poco passate le 8 di giovedì mattina quando un giovane con il volto travisato da cappuccio e mascherina era salito a bordo della corriera ferma nella piazzola di sosta in piazza Vittorio Emanuele II a Pieve di Soligo. In pochi secondi il passeggero, un 17enne algerino che vive a Pieve di Soligo (compirà la maggiore età tra tre mesi circa), si è scagliato contro l'autista al volante aggredendo con calci e pugni prima di darsi alla fuga. Identificato già nel tardo pomeriggio di ieri, il ragazzino è stato denunciato alla Procura per i minori di Venezia.

I commenti

Giacomo Colladon, presidente di Mobilità di Marca, spiega: «Ringraziamo ancora una volta le forze dell'ordine per il supporto e la tempestiva individuazione dell’aggressore; la nostra riconoscenza va anche al Comune di Pieve di Soligo che, costituendosi parte civile (primo Comune a intraprendere un'iniziativa di questo tipo) lancia un segnale forte e prende posizione su episodi che mettono a rischio lavoratori e utenti dei servizi pubblici».

«Ritengo necessario sostenere in questa fase complessa la costituzione in parte civile che l’azienda Mom intraprenderà - conclude il Sindaco di Pieve di Soligo, Stefano Soldan - manifestando vicinanza al personale costantemente in balia di atti di intimidazione e violenza».