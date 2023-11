Incidente sul lavoro di Pieve di Soligo, indagato l'amministratore delegato della Bocon

C'è anche il nome dell'amministratore delegato fra gli iscritti nel registro degli indagati in relazione alla morte di Anila Grishaj, l'operaia 26enne di origine albanese deceduta nel pomeriggio del 15 novembre alla Bocon di Pieve di Soligo. L'iscrizione dell'ad dell'azienda, specializzata nella commercializzazione di surgelati, è comunque stato fatto solo a sua garanzia: nei prossimi giorni infatti si svolgerà un accertamento tecnico sul macchinario a cui l'uomo ha il diritto di partecipare attraverso un proprio consulente, nominato in accordo con il suo difensore, l'avvocato Luigi Fadalti. Indagato per il reato di omicidio colposo sarebbe anche il collega che ha attivato l'imballatrice su cui stava operando Anila e che ha schiacciato le vertebre del collo e la testa della 26enne.

Secondo ambienti vicini agli investigatori al momento non ci sarebbero elementi utili a far risalire l'incidente a una precisa norma di sicurezza che non sarebbe stata rispettata: la macchina era stata acquistata nel maggio scorso e risulta essere di ultima generazione. L'ipotesi che invece si farebbe strada sarebbe quella di un intervento anomalo sull'imballatrice, una situazione che potrebbe aver tratto in inganno l'altro operaio indotto a rimettere in funzione la macchina che credeva essere stata spenta per errore. La dinamica della morta di Anila è comunque stata ripresa dalle telecamere di video sorveglianza interne all'azienda e che potrebbero dire di più sul tipo di intervento che la giovane operaia stava compiendo e sul conseguente rispetto delle procedure dettate dai protocolli di sicurezza.

Intanto domani, 23 novembre, nel corso di una visita in un Marca particolarmente colpita dalla piaga degli incidenti sul lavoro, una delegazione della commissione parlamentare di inchiesta del Senato sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro visiterà anche l'impresa teatro della tragedia. Nel pomeriggio il gruppo di senatori, fra cui anche la vicepresidente Susanna Camusso (ex segretaria della Cgil) ascolterà in audizione i principali esponenti del mondo sindacale, industriale e della piccola impresa. Lo scopo, si legge in una nota diramata dalla Prefettura di Treviso, è quello di "acquisire elementi informativi concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro nel comparto produttivo regionale e provinciale".