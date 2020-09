Tragedia a Solighetto, artigiano 45enne trovato morto in casa

Tragedia lunedì scorso nella frazione di Solighetto, a Pieve di Soligo. Un artigiano di 45 anni, Ernesto Bianco, è stato trovato morto all'interno della propria abitazione. L'uomo era conosciuto in tutta la zona del Quartier del Piave proprio per il suo lavoro da montatore, mestiere per cui era molto apprezzato. Il funerale Ernesto Bianco avrà luogo giovedì 10 settembre alle ore 16, presso la chiesa parrocchiale di Solighetto. Il Santo rosario, invece, sarà recitato oggi, mercoledì 9 settembre, alle ore 19.30 sempre nella chiesa parrocchiale di Solighetto. La notizia della scomparsa del 45enne è circolata anche sui social, con molti messaggi di cordoglio da moltissimi cittadini che lo conoscevano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.