Perde il controllo dopo un sorpasso, badante si schianta contro un muro

Non ha fortunatamente provocato feriti gravi un incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 13 ottobre, a Paderno del Grappa, in via Europa. Un'automobilista in fase di sorpasso, per evitare un'altra autovettura, ha perso controllo mezzo e si è schiantata a lato della carreggiata, contro il muretto di una ditta. A restare ferita una badante 39enne, originaria della Repubblica Dominicana, residente a Romano d'Ezzelino che stava facendo ritorno a casa dopo aver terminato il turno di lavoro in una struttura per anziani della zona. La donna ha riportato un forte trauma cranico e toracico ma non è in pericolo di vita: è stata portata a Castelfranco, presso il pronto soccorso. A soccorrerla medico e infermieri del Suem di Crespano del Grappa.