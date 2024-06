Omicidio a Paderno del Grappa, l'assassino voleva uccidere

L'omicidio di Bledar Dedja fu premeditato. A cinque mesi dal ritrovamento del corpo del 39enne albanese, accoltellato a morte in un boschetto di via Dei Carpini a Pederno del Grappa il 20 gennaio scorso la procura minorile di Venezia ha emesso il decreto di giudizio immediato nei confronti del 18enne di Crespano, reo confesso, responsabile dell'omicidio. Al ragazzo (difeso dall'avvocato Elisa Berton) che al tempo in cui avvenne il fatto era minorenne viene contestato il reato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione. Il processo, in cui rischia fino a 21 anni di carcere, avrà inizio il 1 ottobre. Nei giorni scorsi era stata tra l'altro respinta la richiesta affinché la misura cautelare della detenzione venisse trasformata in ricovero presso una comunità.

Bledar Dedja sarebbe stato ucciso per vendetta e forse anche per vergogna. Il 39enne, sposato a padre di famiglia, avrebbe conosciuto il giovane circa un anno prima durante un periodo di alternanza scuola-lavoro che l'allora 17enne aveva svolto presso lo stesso ristorante in cui lavorava la vittima. Fra i due nacque un rapporto fatto di incontri occasionali che sarebbero stati a sfondo intimo. Ma a far scattare la furia omicida ci sarebbe il fatto che il giovane avrebbe voluto mettere fine alla storia. Inoltre, nei giorni precedenti, avrebbe subito un rapporto completo che lo avrebbe lasciato sconvolto e traumatizzato. Deciso a chiudere quella amicizia particolare avrebbe chiesto all'albanese di non vedersi più ma Bledar non avrebbe acconsentito. Anzi avrebbe persino tentanto di ricattare il giovane dicendogli che avrebbe fatto sapere alla famiglia delle sue tendenze.



Attraverso la chat per soli uomini che erano soliti frequentare il giovane avrebbe quindi dato appuntamento al 39enne. Nel pomeriggio in cui fu ucciso i due si incontrarono a Paderno del Grappa. Le videocamere di sicurezza del paese li riprendono nei pressi della piazza prima di allontanarsi e salire nella macchina di Bledar per raggiungere via Dei Carpini. Il corpo dell'albanese è stato ritrovato, la mattina del giorno dopo, riverso a terra in un lago di sangue a un centinaio di metri da dove era parcheggiata l'automobile e l'uomo aveva i pantaloni e la biancheria abbassata, il che fa pensare che fosse sua intenzione avere dell'intimità con il suo killer. Il ragazzo invece, ad un certo punto, avrebbe estratto il coltello. Dedja sarebbe uscito dall'auto tentando di fuggire ma il 18enne lo avrebbe raggiunto e a quel punto sarebbe partito il fendente che è risultato fatale.