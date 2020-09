Cade dalla bici sul monte Grappa, ciclista ferito e portato in ospedale

Un 69enne di Sesto Fiorentino (Firenze), V.D.G., si trova ricoverato presso l'ospedale Ca' Foncello di Treviso a causa delle ferite riportate in un incidente di cui si è reso protagonista nella mattinata di oggi, giovedì 17 settembre, mentre si trovava sul monte Grappa per un'escursione in bicicletta. Il ciclista, per cause non chiare, ha perso in controllo della sua bici mentre percorreva un tratto in discesa di via Madonna del Covolo, nella frazione di Borso di Pieve del Grappa, ed è finito violentemente a terra, procurandosi lesioni in varie parti del corpo. Il 69enne è stato soccorso da medico e infermieri del Suem 118 e poi trasportato in elicottero al nosocomio di Treviso. Le condizioni del ciclista toscano non sono fortunatamente gravi.

