Perde il controllo della bici e precipita in un dirupo di cinquanta metri, muore ciclista

Tragedia nel pomeriggio di oggi, 18 luglio, poco dopo le 16, a Fietta di Pieve del Grappa, lugno il sentiero 153, solitamente frequentato da appassionati di downhill, la discesa in bicicletta. A perdere la vita proprio un ciclista tedesco di 60 anni, A.S., che era impegnato in questa disciplina. Lo straniero si trovava con altri due amici quando, all'altezza di un tornante, a 1100 metri di quota, ha perso il controllo del mezzo ed è precipitato in un dirupo, per almeno una cinquantina di metri. Quando medico e infermieri del Suem 118 e di Crespano sono intervenuti per soccorrerlo, per lui ormai non c'era più nulla da fare: troppo gravi le lesioni riportate nella caduta. La salma è stata recuperata con l'ausilio del soccorso alpino e trasportata in obitorio a Castelfranco Veneto, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Intervenuta anche una pattuglia del carabinieri di Pieve del Grappa che ha effettuato gli accertamenti del caso sull'incidente costato la vita al ciclista.