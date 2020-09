Spacciava cocaina nei bar frequentati dai giovani, 43enne nei guai

I carabinieri della stazione di Pieve del Grappa hanno denunciato per detenzione di sostanza stupefacente, un cittadino marocchino 43enne del posto, conosciuto alla giustizia. Nel contesto di un'indagine di contrasto alla diffusione di droghe in contesti giovanili locali, l'indagato, sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, nella serata di lunedì 7 settembre, veniva trovato in possesso di 12 grammi circa di cocaina, suddivisi in altrettante dosi da un grammo, pronte per essere immesse nel circuito di spaccio locale e di conseguenza sequestrate dai militari dell'Arma.

