Furti e microcriminalità, scattano i controlli notturni della polizia locale

Una pattuglia notturna di vigili, con turno variabile, nel territorio di Pieve del Grappa. Dall'inizio della scorsa estate il Comune ha voluto intensicare in questo modo i controlli con il coordinamento dal comandante Alberto Cunial e alla squadra della polizia locale della Comunità Montana.

Tra gli obiettivi non solo la sicurezza della strada, con accertamenti per evitare fenomeni come la guida in stato di ebrezza ma soprattutto la sorveglianza del territorio per contrastare la microcriminalità. La presenza degli agenti non vuole essere solo repressiva e fungere da deterrente ma vuole servire come educazione nei confronti del territorio e spinge tutti ad adottare atteggiamenti virtuosi e rispettosi per una buona e giusta convivenza civile.

«Il fatto di investire ulteriori risorse -si legge in un comunicato del Comune- dimostra come per questa amministrazione la sicurezza sia un elemento fondamentale coerente con le politiche della buona amministrazione. Investiremo ancora e maggiormente su questo aspetto».