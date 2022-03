Schianto mortale con la motard dell'amico, fissati i funerali del 17enne

Sarà celebrato lunedì prossimo, lunedì 14 marzo, alle ore 15 presso l'area del patronato della chiesa parrocchiale di Crespano del Grappa, il funerale di Vittorio Piva, lo studente 17enne dell'istituto agrario "Parolini" di Bassano del Grappa tragicamente scomparso martedì pomeriggio in un incidente stradale avvenuto a poche centinaia di metri da casa, in via Montenero a Pieve del Grappa. Vittorio, grande amante dei motori, stava provando una motard di proprietà di un amico ma ha perso il controllo del mezzo che è finito per schiantarsi contro una recinzione e un palo della luce. Alcuni residenti hanno lanciato l'allarme ma per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. La famiglia di Vittorio è molto conosciuta nella zona per essere proprietaria di una nota azienda agricola, gestita dai nonni Mosè e Annamaria. I genitori, Gianmario, rappresentante orafo, e Stefania, maestra, sono entrambi musicisti nella Filarmonica di Crespano: del gruppo, da quattro anni, faceva parte anche Vittorio che suonava il corno. Il 17enne lascia anche una sorella minore, Eleonora. I genitori hanno acconsentito all'espianto degli organi. Centinaia i messaggi di cordoglio che in queste ore stanno arrivando alla famiglia.