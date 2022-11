Trovata con sette chili di hashish, condannata: 48enne finisce in carcere

Su di lei pendeva dal 2020 un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d'Appello di Venezia a seguito di una condanna a 6 anni e 8 mesi di reclusione per associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di stupefacenti. I carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto hanno rintracciato e arrestato nelle scorse ore, all'esito di articolate ricerche, la catturanda, una 48enne di origini marocchine, senza fissa dimora, che aveva trovato riparo da qualche tempo in un'abitazione di Pieve del Grappa.

La donna, assieme ad altri complici, aveva posto in essere una fiorente attivita' di spaccio di stupefacenti dal 2008 sino al 2010, quando era stata arrestata in flagranza di reato con 7 chili di hashish e svariate migliaia di euro, provento dell'illecita attività. La donna è stata associata dopo le formalità di rito al carcere femminile di Venezia, alla Giudecca.

Ubriaco alla guida, patente ritirata

Ennesimo automobilista sorpreso alla guida sotto l'influenza dell'alcool. Sono stati i carabinieri di Castelfranco Veneto, la notte scorsa, a sottoporre a controllo in via Staizza di Castelfranco un 40enne, risultato nella circostanza positivo all'alcoltest con tasso pari a quasi 2 grammi/litro. Per l'automobilista è scattata la denuncia a piede libero e il ritiro della patente di guida.