Coltivazione con undici piante di marijuana, 41enne arrestato

Doppia operazione antidroga dei militari dell'Arma nelle ultime ore tra i comuni di Pieve del Grappa e Riese Pio X. Nel centro pedemontano i carabinieri hanno arrestato un 41enne trovato in possesso di 340 grammi di marijuana, 11 piante di cannabis in fase di maturazione in terreno adiacente l'abitazione, un bilancino elettronico e un kit per il confezionamento e la coltivazione dello stupefacente. La droga è stata sequestrata mentre successivamente l'arrestato è stato rimesso in libertà non sussistendo ulteriori esigenze cautelari. I carabinieri di Riese Pio X hanno invece denunciato al tribunale per i minori di Venezia un giovanissimo trovato in possesso, all'esito di controllo in strada, di alcuni grammi di hashish, sequestrati.