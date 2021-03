Trovato a passeggiare fuori comune senza motivi validi: multato un 19enne

Il giovane, già conosciuto alla giustizia e residente in provincia di Belluno, è stato fermato a Pieve del Grappa mentre era anche in possesso di un coltello, poi sequestrato

La Stazione dei Carabinieri di Pieve del Grappa ha deferito in stato di libertà, per il reato di porto di oggetti atti ad offendere, un 19enne della provincia di Belluno già conosciuto alla giustizia. Il giovane, mentre era intento a passeggiare per via Cadorna a Pieve del Grappa, è stato prima fermato e poi sottoposto a perquisizione dalla quale è emerso un coltello che gli è stato subito sequestrato. L'indagatoè stato inoltre sanzionato amministrativamente per la violazione delle disposizioni anti Covid-19 in quanto trovato a circolare senza giustificato motivo.