Pilota di parapendio sospeso su un albero, recuperato dal soccorso alpino

Poco prima delle 14 il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa è stato attivato per un parapendio precipitato sul Monte Grappa. Verificato il punto in cui si trovava il pilota, sospeso tra gli alberi a una decina di metri dal suolo sotto il Monte Palla, è intervenuto l'elicottero di Treviso emergenza che, sbarcata al campo base l'equipe medica, ha caricato a bordo un volontario in supporto alle operazioni. Arrivato sulla verticale, l'elicottero ha calato tecnico di elisoccorso e soccorritore utilizzando un verricello di una trentina di metri. Raggiunto con tecniche di treeclimbing, il pilota, un sessantenne tedesco che non aveva riportato conseguenze, è stato assicurato e riportato a terra. Recuperato con il verricello, l'uomo è stato lasciato nella zona di atterraggio del Garden Relais.