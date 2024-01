Precipita con il parapendio, 20enne resta appeso ai fili elettrici

Non ha avuto fortunatamente risvolti tragici l'incidente avvenuto oggi, 16 gennaio, in località Sant'Andrea a Fietta di Pieve del Grappa. Un 21enne della provincia di Bolzano, impegnato a sorvolare la zona con il suo parapendio, é precipitato verso il suolo restando appeso a circa quattro metri da terra sui fili elettrici. Intervenuti in soccorso del giovane medico e infermieri del Suem 118 di Pieve del Grappa e i vigili del fuoco di Bassano che hanno portato a terra il pilota, miracolosamente incolume. Intervenuti a Fietta anche i carabinieri della stazione di Pieve.