Malato psichico aggredisce con un coltello la nipotina di otto anni e i genitori

Paura nel tardo pomeriggio di ieri, 17 giugno, a Pieve del Grappa. Un uomo di 84 anni, di origini indiane e affetto da gravi problemi di natura psichica, ha dato in escandescenze mentre si trovava nell'abitazione in cui vive con la famiglia. L'anziano, dopo aver abusato di alcol, avrebbe minacciato con un coltello i famigliari, tra cui la nipotina di otto anni e i genitori della stessa, e ha poi cercato di lanciarsi da una finestra del secondo piano dell'abitazione in cui vive. Intervenuta un'ambulanza e l'automedica di Pedemontana Emergenza ODV: medico e infermieri con l'aiuto di un famigliare sono riusciti a bloccare in extremis l'uomo che é stato riportato in casa, sedato e portato in ospedale a Castelfranco Veneto. Alla scena hanno assistito i vicini di casa del condominio e qualche avventore del bar al piano terra. Presso l'abitazione sono intervenuti i carabinieri della stazione di di Pieve del Grappa che hanno interrogato i presenti per chiarire i contorni del caso; del caso dovrà ora occuparsi l'azienda sociosanitaria trevigiana.