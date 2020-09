I ladri rubano i cavi di rame, residenti restano senza energia elettrica

Ladri in azione nella notte tra sabato e domenica a Pieve del Grappa, in via Vittorio Veneto. Ignoti hanno trafugato circa 300 metri di cavi in rame e questa incursione ha avuto delle conseguenze per alcune abitazioni, rimaste prive di energia elettrica. Sul posto, domenica mattina, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Pieve del Grappa che ora indagano sull'episodio. Il materiale trafugato ammonterebbe ad alcune migliaia di euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.