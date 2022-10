Lite furibonda, 19enne ferito a coltellate al collo: aggressore arrestato

Verso l'una della scorsa notte, nel comune di Pieve di Soligo, in via Borgo Stolfi, un 19enne del posto è stato colpito da un fendente all'altezza del collo sferratogli da un altro giovane (pare al culmine di violenta lite) e, soccorso, è stato trasportato presso l'ospedale di Conegliano in gravi condizioni (non in pericolo di vita). Il presunto aggressore è stato successivamente rintracciato e fermato dai Carabinieri della Compagnia di Vittorio Veneto e ora la sua posizione è al vaglio degli inquirenti.