Aveva accoltellato un amico, evade dai domiciliari: 19enne finisce in cella

Un mese fa aveva accoltellato un amico al termine di una serata trascorsa insieme, era stato arrestato ma si è fatto beffe delle prescrizioni del giudice (è evaso dai domiciliari) e da ieri, 7 novembre è stato accompagnato in carcere a Santa Bona. I carabinieri della stazione di Col San Martino hanno arrestato lunedì pomeriggio, eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Treviso, un 19enne, con precedenti per reati contro la persona, che è già finito agli arresti domiciliari, nella notte del 4 ottobre scorso, per un accoltellamento nei confronti di un coetaneo, per futili motivi, avvenuto a Pieve di Soligo, in via Borgo Stolfi. L'inasprimento della misura cautelare è dovuta alla recente denuncia per evasione, commessa lo scorso 4 novembre. Al termine delle formalità dell’arresto, il 19enne è stato accompagnato in carcere a Treviso