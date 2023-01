Schianto nella notte, auto sbanda e finisce capovolta fuori strada: feriti due ragazzi

E' di due feriti il bilancio del grave incidente stradale avvenuto all'1.30 circa della scorsa notte a Pieve di Soligo in via Chisini. Un'auto, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada finendo capovolta lungo il fossato che costeggia la carreggiata. A restare feriti due ragazzi: C.A.R. di 23 anni, straniero che si trovava alla guida del mezzo, e una giovane, V.R., 21 anni. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco oltre a medico e infermieri del Suem 118 che hanno trasportato la ragazza, in elicottero (atterrato in un terreno poco distante), al Ca' Foncello di Treviso mentre l'amico si trova ricoverato a Conegliano dove è stato accompagnato in ambulanza. I due non sarebbero in pericolo di vita ma le condizioni della 21enne sarebbero particolarmente serie. Per svolgere i rilievi di legge sono intervenuti i carabinieri. Un ulteriore incidente è avvenuto, sempre durante la notte, a Susegana in via Vallonga: anche in questo caso si è trattato di un'uscita di strada autonoma ma il conducente, dopo lo schianto, si è dileguato, abbandonando il veicolo che è stato poi trovato dai carabinieri di Conegliano.