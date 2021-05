Torna a colpire la banda dei bancomat, nel mirino l'Atm di Banca Prealpi

Esplosione in piazza Vittorio Emanuele II a Pieve di Soligo, poco dopo le 2 di notte. Utilizzata dai malviventi della polvere pirica. Il bottino sarebbe ingente così come i danni provocati alla struttura della filiale

Notte di paura nel centro di Pieve di Soligo per un'esplosione avvenuta attorno alle 2.20 del mattino in piazza Vittorio Emanuele II. Ignoti, usando della polvere pirica, hanno fatto saltare in aria lo sportello bancomat della banca Prealpi lungo la galleria La Posta. I malviventi sono riusciti ad impadronirsi di un bottino ingente, ancora in fase di quantificazione, e si sono poi dileguati a bordo di due auto di grossa cilindrata. Sull'episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Vittorio Veneto che stanno passando al setaccio le telecamere presenti nella zona. Ingenti i danni alla strutture della banca (ora inagibile) oltre a quelle che si trovano nei pressi della filiale bancaria. L'episodio segna il ritorno dell'attività criminale della così detta "banda dei bancomat".